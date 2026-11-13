Естонія заборонила в'їзд спортсменам із РФ та Білорусі

Міністерство культури Естонії заявило у своєму листі до Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), що воно забороняє в'їзд у країну спортсменів з Росії та Білорусі у зв'язку з воєнною агресією на території України.

Про це повідомляє місцеве видання ERR.

"Естонія негайно засудила агресивну війну Росії проти України, і з початку війни уряд Естонії, Міністерство культури та Олімпійський комітет Естонії одностайно вважають, що спортсмени та команди Росії та Білорусі не повинні брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, доки війна в Україні не закінчиться" – йдеться у повідомленні.

Керівний естонський орган додав, що представники країн-агресорок можуть використовувати свої виступи на міжнародній арені як метод зовнішньої пропаганди.

"Уряд Естонії дотримується позиції, що змагання, у яких беруть участь спортсмени з Росії та Білорусі, не можуть відбуватися в Естонії. Оскільки Естонія перебуває на передовій у наданні допомоги та підтримки Україні, дозвіл спортсменам з Росії та Білорусі змагатися тут суперечив би цій позиції та дав би Росії та Білорусі можливість використовувати міжнародне висвітлення в ЗМІ в пропагандистських цілях".

Окремо Міністерство культури нагадало, що згідно із законодавством країни російським атлетам заборонено виступати на території Естонії з серпня 2022 року.

"10 березня 2022 року уряд Естонії припинив видачу туристичних віз громадянам Росії та Білорусі. З 18 серпня 2022 року громадянам Росії, які не отримали туристичну візу від Естонії, у тому числі тим, хто отримав її для участі у спортивних змаганнях або культурних заходах, заборонено в'їжджати до країни".

Також керівний орган закликав у своїй заяві інших організаторів міжнародних спортивних змагань до засудження війни, яку веде РФ проти України.

"Міністерство культури закликає всіх організаторів заходів продемонструвати повну підтримку Україні та засудити агресивну війну Росії".

Зауважимо, що у найближчому зимовому сезоні Естонія прийматиме в Отепяя чемпіонат світу серед юніорів та спортсменів до 23 років із лижних дисциплін та світову першість з біатлону у Техванді.

Нагадаємо, що у вересні цього року Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу (FIS) вирішила послабити санкції щодо "нейтральних" спортсменів. Водночас FIS заявила, що не несе відповідальності за відмови країн допускати "нейтральних" атлетів.

До змагань вже допустили п'ятиразового олімпійського призера з РФ Дєніса Спіцова.

Напередодні заборонили в'їзд спортсменам із країн-агресорок Норвегія та Фінляндія.