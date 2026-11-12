Cім країн відмовилися підписувати новий календар молодіжного ЧС-2027 через участь росіян

Щонайменше сім країн відмовилися підписувати новий календар молодіжного чемпіонату світу 2027 року через участь російської збірної.

Про це повідомляє голова правління Німецької федерації хокею Франк Лутц, слова котрого передає Die Zeit.

Як відомо, збірна Норвегії U-20 вилетіла з елітного дивізіону світової першості, оскільки замість неї включили команду країни-агресорки.

Утім, за словами Лутца, вже щонайменше сім країн оголосили бойкот новому календарю молодіжного турніру внаслідок цього рішення. Лутц закликав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) щонайшвидше вирішити цю проблему.

"Ми розуміємо, що рішення не може з'явитися з нізвідки за одну ніч. Але затягувати його ще на кілька тижнів для нас є немислимим", – сказав спортивний функціонер.

Очікується, що подібні зміни можуть статися і на дорослому чемпіонаті світу 2027 року, який приймає Німеччина.

Голова правління Німецької федерації хокею заявив, що повернення російської збірної нестиме серйозну фінансову загрозу для проведення домашнього турніру, оскільки низка команд вже виступила проти матчів з національною командою країни-агресорки, а вболівальники вимагатимуть повернути квитки.

За словами Лутца, внаслідок ситуації з поверненням російської збірної дорослий ЧС-2027 перетвориться на повний абсурд.

Також він стверджує, що це ставить під загрозу чесність змагань. Наразі ж керівний хокейний орган у Німеччині шукає варіанти, як запобігти участі росіян на світовій першості. Видання повідомляє, що Німеччина думала над варіантом відмовитися від проведення ЧС-2027 через повернення російських хокеїстів.

Додамо, що напередодні Канада, яка є господаркою молодіжного чемпіонату світу, відмовилася видавати візи російським хокеїстам для участі у турнірі.

ЧС-2027 серед гравців до 20 років відбудеться у Канаді з 26 грудня до 5 січня 2027 року.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосила про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки на чемпіонаті світу 2027 року.