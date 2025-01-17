Повернення до еліти: збірна України U-20 обіграла Японію і виграла чемпіонат світу в дивізіоні ІВ

Юніорська збірна України з хокею стала чемпіоном світу дивізіону I. В останній грі "синьо-жовті" перемогли команду Японії з рахунком (7:2).

У другому періоді українцям завдяки голам Михайла Гапоненка, Марка Миронова, Данила Байди та Іларіона Купріянова вдалося чотири рази вразити ворота суперників, що стало ключовим у вирішальному поєдинку.

Крім того, в першому періоді українцям вдалося двічі відзначитись, завдяки шайбам Марка Миронова та Олексія Євтєхова.

Раніше українські хокеїсти набрали максимум очок, здолавши по черзі збірні Естонії (8:1), Польщі (3:0), Італії (6:5) та Південної Кореї (5:2).

Юнацька збірна України перед вирішальною грою проти Японії займала перше місце. Для того, щоб стати переможцями турніру, українцям було достатньо не програти японцям в основний час.