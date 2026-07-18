Ми гідні трохи більшого: Шафаренко розкрив причини відходу тренерського штабу зі збірної України

Колишній тренер збірної України з хокею Олег Шафаренко висловився щодо причин завершення співпраці з головною командою країни, заявивши, що інформація, яку подавала Федерація хокею України про закінчення термінів контракту, не відповідає дійсності.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Я відпрацював три сезони без контракту. Нам виплачували преміальні та невеликі гроші під час проведення зборів чи самого чемпіонату світу. За ці три роки в збірній ми, можливо, вирішили, що нарешті довели право на повноцінний контракт. Але, на жаль, наші погляди не до кінця зійшлися".

За словами Шафаренка, доля його наступної каденції на чолі збірної України вирішилась під час останньої зустрічі з президентом ФХУ Сергієм Мазуром, яка в підсумку пройшла не за планом. 44-річний фахівець вважає тренерський штаб заслуговував кращого.

"Ми зустрічалися з президентом Федерації хокею України, обговорювали нюанси й практично домовилися. Проте, на жаль, остання зустріч минула не за планом. Ми не змогли дійти до згоди, тому що, як я вважаю, наш тренерський штаб гідний трохи більшого".

Нагадаємо, що напередодні головний наставник збірної України Дмитро Христич весь його штаб помічників, до якого входили Олег Шафаренко та Ігор Карпенко, покинули національну команду країни.

Тоді Федерація хокею України заявила, що після того, як терміни контракту добігли кінця, вона запропонувала тренерському штабу продовжити співпрацю, проте, попри "взаємоповагу та конструктивний підхід" у ході перемовин, 56-річний наставник та федерація не змогли підписати нову угоду.

Додамо, що Дмитро Христич очолив збірну України з хокею у 2023 році. У наступному році він вивів "синьо-жовтих" до дивізіону IA, перемігши у вирішальному матчі Литву 4:1.

За підсумками ЧС-2025 Україна не зуміла підвищитися в класі, посівши третє місце в турнірній таблиці. Виконати завдання підопічні Христича змогли з другої спроби. Українці востаннє грали в елітному дивізіоні чемпіонату світу у 2007 році, посівши останнє 16-те місце.