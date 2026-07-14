Президент ФХУ: Зміни в тренерському штабі збірної не були бажанням Федерації
Президент Федерації хокею України Сергій Мазур розповів, чому Дмитро Христич покинув посаду головного тренера національної збірної.
Слова тренера наводить Focus.ua.
"Я хотів би почати зі слів щирої вдячності тренерському штабу на чолі з Дмитром Христичем, його асистентам, зокрема Олегу Шафаренку, а також тренеру воротарів пану Карпенку. Ці люди виконали велику роботу в надзвичайно складних умовах. Вони досягли результату, який без перебільшення можна назвати історичним для українського хокею. Вихід національної збірної України до топ-дивізіону — це велике досягнення, і Федерація високо оцінює внесок кожного представника цього тренерського штабу.
Водночас треба чесно сказати: зміни у тренерському штабі не були бажанням Федерації. До останнього моменту ми сподівалися, що нам вдасться зберегти штаб і продовжити спільну роботу. Але, на жаль, за результатами переговорів сторони не змогли дійти згоди з низки принципових питань. Я не вважаю правильним когось у цій ситуації звинувачувати — ані тренерів, ані Федерацію. Переконаний, що обидві сторони хотіли домовитися. Але в кожної сторони були свої позиції, свої межі відповідальності та своє бачення подальшої роботи. На жаль, привести ці підходи до спільного знаменника нам не вдалося", – заявив Мазур.
Також президент Федерації наголосив, що розбіжності в переговорах не носили виключно фінансовий характер.
"Насамперед хочу чітко спростувати припущення, нібито Федерація була незадоволена результатом роботи тренерського штабу. Федерація хокею України задоволена спортивним результатом, якого було досягнуто. Ми розуміємо, яку велику роботу зробили тренери, і саме тому до останнього намагалися знайти формат продовження співпраці. Ми пропонували контракти і Дмитру Христичу, і Олегу Шафаренку. Переговори відбувалися, але, на жаль, завершити їх підписанням нових контрактів не вдалося.
Що стосується конкретних пунктів, я не можу і не вважаю коректним публічно розкривати деталі переговорного процесу. Це питання взаємної поваги між Федерацією та тренерським штабом. Можу лише сказати, що питання не зводилося виключно до фінансів. Це була ширша історія — про загальне бачення майбутньої роботи, принципи організації процесу, відповідальність сторін і підхід до підготовки збірної на новому рівні", – додав функціонер.
Нагадаємо, минулого тижня Христич і весь його штаб покинули збірну України. Вони працювали з командою з 2023 року. Штабу Христича вдалося вивести команду в елітний дивізіон чемпіонату світу вперше з 2007 року.