Президент ФХУ: Зміни в тренерському штабі збірної не були бажанням Федерації

Президент Федерації хокею України Сергій Мазур розповів, чому Дмитро Христич покинув посаду головного тренера національної збірної.

Слова тренера наводить Focus.ua.

"Я хотів би почати зі слів щирої вдячності тренерському штабу на чолі з Дмитром Христичем, його асистентам, зокрема Олегу Шафаренку, а також тренеру воротарів пану Карпенку. Ці люди виконали велику роботу в надзвичайно складних умовах. Вони досягли результату, який без перебільшення можна назвати історичним для українського хокею. Вихід національної збірної України до топ-дивізіону — це велике досягнення, і Федерація високо оцінює внесок кожного представника цього тренерського штабу.

Водночас треба чесно сказати: зміни у тренерському штабі не були бажанням Федерації. До останнього моменту ми сподівалися, що нам вдасться зберегти штаб і продовжити спільну роботу. Але, на жаль, за результатами переговорів сторони не змогли дійти згоди з низки принципових питань. Я не вважаю правильним когось у цій ситуації звинувачувати — ані тренерів, ані Федерацію. Переконаний, що обидві сторони хотіли домовитися. Але в кожної сторони були свої позиції, свої межі відповідальності та своє бачення подальшої роботи. На жаль, привести ці підходи до спільного знаменника нам не вдалося", – заявив Мазур.