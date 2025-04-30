Польща – Україна: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу

Завтра, 1 травня, збірна України з хокею зіграє матч 4 туру чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA. Суперником буде збірна Польщі.

Початок зустрічі – 16:00. Гра пройде на "Сепсі Арені" в місті Сфинту-Георге, Румунія.

Пряму трансляцію можна буде переглянути в ефірі "Суспільне Спорт". "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

У стартовому поєдинку "синьо-жовті" дали бій Великій Британії, але програли в серії булітів (3:4). У другому турі команда Дмитра Христича зіграла з Італією. Цього разу також справа дійшла до булітів, але перемогу здобула збірна України.

Третій поєдинок збірна України провела на чудовому рівні, розгромивши збірну Румунії (4:0).

Збірна Польщі потужно розпочала виступи. У першому турі "кадра" розгромила Румунію (4:1), у другому здобула три очки в дуелі з Японією (2:1), але потім поступилася італійцям (1:4).

Нагадаємо, колектив Дмитра Христича провів три товариські матчі під час підготовки до ЧС-2025. Кілька днів тому "синьо-жовті" з футбольним рахунком обіграли збірну Японії.

Перед цим був тренувальний збір у Польщі, де вдалося провести дві товариські гри проти місцевої збірної – у першому матчі збірна України здобула мінімальну перемогу, а на наступний день тріумфатором стала збірна Польщі.

Зазначимо, що чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні IА пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Перші два місця отримають путівки до елітного дивізіону, а команда, що посяде останнє місце, вилетить у дивізіон IB.