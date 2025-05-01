Було дуже боляче: Кривошапкін – про травму в матчі зі збірною Румунії

Нападник збірної України Гліб Кривошапкін зазнав травми за кілька хвилин до кінця матчу проти національної команди Румунії (4:0). Форвард зізнався, що було дуже боляче, але він готується до гри проти Польщі.

Про це Гліб сказав у коментарі для Суспільне Спорт.

"Нічого серйозно, готуюся до завтрашнього матчу. На вкиданні впав, підвернув ногу і суперник на неї впав. Під час моменту було дуже боляче, але нічого страшного, треба готуватися до матчу проти Польщі. Кожен матч дуже важливий. Поки що не ступаю на ногу, але буду", – розповів Кривошапкін.

Під час вкидання форвард підвернув ногу. Покинув лід хокеїст у супроводі партнерів по команді.

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На ЧС-2025 Гліб зіграв три матчі, але поки що не робив результативних дій. 24-річний Гліб став чемпіоном України у складі Кременчука. За 13 матчів плейоф нападник набрав 16 очок (3+10).

Нагадаємо, збірна України впевнено розібралася румунами. Огляд матчу можна переглянути ТУТ.