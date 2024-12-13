Молодіжна збірна України декласувала Румунію, закинувши 11 шайб

Молодіжна збірна України з хокею вдруге здобула перемогу в товариському матчі проти однолітків з Румунії.

Поєдинок завершився з рахунком 11:0. Перший період українці провели в зоні суперника та закинули дві шайби. У другому рахунок дійшов до 5:0.

А в останньому третьому періоді збірна України U-20 6 разів відзначилася у воротах суперника, довівши рахунок до непристойних 11:0.

Товариський матч

13 листопада

Румунія U-20 – Україна U-20 0:11 (0:2, 0:3, 0:6)

Шайби: 0:1 – Жеребко 19:50, 0:2 – Байда І. 19:59, 0:3 – Байда І. 26:42, 0:4 – Козленко 27:08, 0:5 – Косарев 36:10, 0:6 – Євтєхов 45:54, 0:7 – Стасюк Л. 47:13, 0:8 – Стасюк Л. 50:51, 0:9 – Яловий 55:48, 0:10 – Хелемендик 56:21, 0:11 – Жеребко 56:54

На навчально тренувальному зборі Україна U-20 спершу здолала Фенестелу, а потім у першому матчі значно скромніше перемогла румунів. А в січні команда зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1B.

Нагадаємо, напередодні доросла збірна України розпочала тренувальний табір у Польщі, де спершу програла, а потім взяла реванш у поляків.