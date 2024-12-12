Збірна України програла Польщі в товариському матчі
ФХУ
Сьогодні, 12 грудня, національна збірна України з хокею мінімально поступилася Польщі у першому товариському матчі.
Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Попри те, що українці першими відкрили рахунок, втримати перевагу бодай у першому періоді не вдалося. А гол Польщі в середині третього періоду приніс команді перемогу.
Товариський матч
12 грудня
Польща – Україна 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Шайби: 0:1 - Кривошапкін 1:30, 1:1 - Садлоха 16:45, 2:1 - Єзьорський 50:30
Під час збору "синьо-жовті" проведуть один контрольний матч проти Польщі 13-го грудня.
Раніше визначились усі учасники хокейного турніру на Олімпіаді-2026.