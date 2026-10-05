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Україна – Албанія: онлайн-трансляція товариського матчу молодіжних збірних

Денис Іваненко — 5 жовтня 2026, 10:08
Україна – Албанія: онлайн-трансляція товариського матчу молодіжних збірних
Україна – Албанія: трансляція матчу між збірними U-21
УАФ

У понеділок, 5 жовтня, збірна України U-21 з футболу проведе товариський поєдинок проти однолітків з Албанії.

Зустріч розпочнеться о 16:30 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує УАФ, на сайті "Чемпіон".

Зазначимо, що напередодні "синьо-жовті" провели два заключні поєдинки відбору на Євро-2027. Підопічні Дмитра Михайленка зіграли внічию з Туреччиною (2:2) та здолали Хорватію (1:0).

Цього врешті-решт не вистачило для потрапляння на майбутню континентальну першість. Україна посіла третє місце у групі.

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