Збірна України U-20 перемогла Фенестелу в товариському матчі

Молодіжна збірна України з хокею з перемоги розпочала тренувальний збір у Румунії. Українці здолали місцеву Фенестелу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Перший період команди провели без закинутих шайб. Голи ж розпочалися у лдругому. Спочатку Лев Стасюк закинув першу, проте суперник майже одразу зрівняв рахунок. За 1,5 хвилини до сирени Андрій Виставкін вивів Україну вперед.

А крапку в матчі поставив Лев Стасюк на останніх хвилинах зустрічі.

Товариський матч

10 листопада

Фенестела – Україна U20 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Шайби: 0:1 - Стасюк 27:50, 1:1 - Антал 29:11, 1:2 - Виставкін 38:18, 1:3 - Стасюк 53:23

Далі Україна U-20 двічі поміряється силами з молодіжною збірною Румунії. У січні команда зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1B.

Нагадаємо, напередодні доросла збірна України розпочала тренувальний табір у Польщі.