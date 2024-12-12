Збірна України U-20 перемогла Румунію в товариському матчі

Молодіжна збірна України з хокею здобула перемогу в товариському матчі проти однолітків з Румунії.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Перший період завершився внічию, але вже у другому українці двічі відзначились у воротах суперника та у підсумку довели гру до перемоги.

Товариський матч

12 листопада

Румунія U-20 – Україна U-20 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Україна U-20 ще один раз зустрінеться з молодіжною збірною Румунії у товариській грі. А в січні команда зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1B.

Нагадаємо, напередодні доросла збірна України розпочала тренувальний табір у Польщі.