Збірна України з хокею переграла Польщу у другому товариському матчі

У п'ятницю, 13 грудня, збірна України зіграла свій другий товариський матч проти Польщі.

Поєдинок завершився із рахунком 2:1 на користь підопічних Шахрайчука.

Гравці змогли забити по одній шайбі у кожному з періодів. Не дивлячись на те, що у другому періоді поляки змогли рахунок зрівняти, гол Шаповалова у більшості в середині третього періоду приніс українцям переможний результат.

Нагадаємо, у першому матчі перемогу здобула збірна Польщі.

Товариський матч

13 грудня

Польща – Україна 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – Крикля, 15:12, 1:1 – Білас, 13:45, 1:2 – Шаповалов, 11:01

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