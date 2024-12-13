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Збірна України з хокею переграла Польщу у другому товариському матчі

Володимир Максименко — 13 грудня 2024, 21:26
Збірна України з хокею переграла Польщу у другому товариському матчі
Польща - Україна
Фото ФХУ

У п'ятницю, 13 грудня, збірна України зіграла свій другий товариський матч проти Польщі.

Поєдинок завершився із рахунком 2:1 на користь підопічних Шахрайчука.

Гравці змогли забити по одній шайбі у кожному з періодів. Не дивлячись на те, що у другому періоді поляки змогли рахунок зрівняти, гол Шаповалова у більшості в середині третього періоду приніс українцям переможний результат.

Нагадаємо, у першому матчі перемогу здобула збірна Польщі.

Товариський матч

13 грудня

Польща Україна 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – Крикля, 15:12, 1:1 – Білас, 13:45, 1:2 – Шаповалов, 11:01

Раніше визначились усі учасники хокейного турніру на Олімпіаді-2026.

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