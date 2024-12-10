Збірна України розпочала тренувальний табір у Польщі

9 грудня збірна України з хокею провела перше тренування на льоду Sanok Arena у польському місті Сянок.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

За інформацією джерела, цим збором команда Дмитра Христича розпочинає підготовку до чемпіонату світу-2025 у Дивізіоні 1А, який пройде в Румунії з 27 квітня по 3 травня.

Додаємо, у оголошеному нещодавно складі збірної України, відбулась одна дисциплінарна зміна: нападника одеського Штурма Сергія Стецюру замінив форвард Енергії з Торуну Олексій Ворона.

Для п’ятьох гравців це тренування стало першим у розташуванні національної збірної. Мова йде про Царковського, Панасенка, Шаповалова, Ковальчука та Криклю.

Під час збору "синьо-жовті" проведуть два контрольні матчі проти збірної Польщі – 12-го та 13-го грудня. Початок – о 19:00 за Києвом.

Раніше визначились усі учасники хокейного турнірі на Олімпіаді-2026.