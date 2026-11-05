Михайленко оголосив склад збірної України U-21 на спаринги з Шотландією та США

Головний наставник тренер збірної України U-21 Дмитро Михайленко визначився зі складом команди на листопадовий навчально-тренувальний збір.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

До списку ввійшли 24 гравці.

УАФ

Воротарі: Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Денис Марченко (Карпати Львів), Назар Макаренко (Полісся Житомир).

Захисники: Данило Малов (Лехія Гданськ, Польща), Олександр Сорока (Гент Бельгія), Кирило Дігтярь, Даніель Вернаттус, Єгор Абрамов (усі – Металіст Харків), Владислав Захарченко, Максим Коробов (обидва – Динамо Київ), Олександр Гавриленко (Уніа Скєрнівіце Польща).

Півзахисники: Олексій Талпа (Маккабі Нетанія, Ізраїль), Богдан Редушко (Динамо Київ), Богдан Будко (АЗ Алкмар Нідерланди), Ярослав Шевченко (Кривбас Кривий Ріг), Ярослав Караман, Олександр Іванов (обидва – Полісся Житомир), Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Даніїл Тепляков (Металіст Харків), Максим Хімінець (Погроньє Ж'яр-над-Гроном, Словаччина), Данило Кайдалов (Металіст Харків), Даніель Роззувайло (Брага Португалія).

Нападники: Дмитро Богданов (Енергі Котбус, Німеччина), Богдан Попов (Емполі Італія).

Зауважимо, що у межах підготовки "синьо-жовті" проведуть два товариські поєдинки.

12 листопада українці зустрінуться з однолітками із Шотландії, а 17 листопада зіграють проти молодіжної збірної США. Обидві зустрічі розпочнуться о 15:00 за київським часом в іспанському місті Сан-Педро-дель-Пінатар.

Нагадаємо, що напередодні підопічні Дмитра Михайленка втратили шанс потрапити на чемпіонат Європи 2027 року, зігравши унічию з Туреччиною (2:2) у кваліфікації.