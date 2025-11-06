53-річний Ягр назвав кумедну причину, чому не хоче завершувати кар'єру

Легендарний хокеїст Яромир Ягр під час паузи у чемпіонаті Чехії відвідав матч НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс – Кароліна. Під час спілкування з журналістами чех заявив, що не йде з хокею, бо не хоче набирати вагу, адже їсть багато солодкого.

Слова 53-річного Ягра передає Idnes.cz.

"Мені досі подобається хокей. Чому б не грати, поки ще можу? Мені подобається атмосфера в роздягальні, веселощі з товаришами по команді. А оскільки я багато їм і люблю солодке, я маю грати, щоб не товстішати", – сказав він зі сміхом.

У новому сезоні він чотири рази зіграв за Кладно. Нещодавно Ягр відзначився результативною передачею.

Початок чемпіонату він пропустив через травму, а тиждень тому зазнав пошкодження, тому пропустив останній матч свого клубу.

Чех двічі вигравав Кубок Стенлі. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас". Також ставав чемпіоном Олімпійських ігор 1998.

У 2011 році він став власником Кладно, в якому розпочав свою кар'єру ще наприкінці 80-х років. Влітку цього року продав свою частку чеському бізнесмену Томашу Драстілу.

