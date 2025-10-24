Українська правда
Легендарний Ягр пояснив, чому продовжує виступи у 53 роки

Руслан Травкін — 24 жовтня 2025, 07:00
Легенда світового хокею чех Яромир Ягр розповів, чому не хоче завершувати кар'єру. За його словами, він займається улюбленою справою.

Слова Ягра цитує Idnes.cz.

"Ви повинні любити те, що робите. Ви можете пожертвувати собою заради будь-якої роботи, яку робите з любов'ю. І тоді це навіть не називається жертвою. Людина, яка не любить те, що робить, говорить про втрачений час", – сказав Яромир.

Журналісти нагадали йому, що хокеїст навесні говорив, що влітку завершить кар'єру. Він визнав, що збрехав, але сам не знає, чи довго ще гратиме.

"Мабуть, я збрехав. Але я зіграв дві гри, і я не знаю, скільки ще буде. Я не проти тренувань, мені все ще подобається хокей, я люблю вдосконалюватися і зосереджуюся на речах, які можуть рухати мене вперед.

Просто той факт, що це може бути натхненням для інших людей, не лише у спорті... Я намагаюся знайти щось, що дасть вам можливість досягти успіху", – додав Ягр. 

Нагадаємо, тиждень тому Яромир зіграв за Кладно. Для нього це вже 38-й сезон на професійному рівні. 

