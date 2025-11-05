Три шатаути, Стемкос закинув за секунду до кінця гри, Флорида зганьбилася: результати матчів НХЛ

У ніч з 4 на 5 листопада в регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбулась низка матчів.

Чемпіон останніх двох сезонів Флорида зазнала поразки від Аннагайму з рахунком 3:7. Філадельфія в серії булітів обіграла Монреаль - 5:4. Інші зустрічі не були такими результативними.

Наприклад, в цей ігровий день Кароліна, Вегас і Лос-Анджелес зберегли ворота "сухими". Юта пропустила одну шайбу.

Одну шайбу могла пропустити й Міннесота, але Стівен Стемкос зрівняв рахунок за секундо до фінальної сирени. Щоправда, Вайлд у додатковий час зуміли вирвати перемогу.

НХЛ – регулярний сезон-2025/26

5 листопада

Баффало – Юта – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Монреаль – Філадельфія – 4:5 (0:3, 4:0, 0:1, 0:0, буліти – 0:1)

Айлендерс – Бостон – 3:4 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, буліти – 0:1)

Рейнджерс – Кароліна – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Міннесота – Нешвілл – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Даллас – Едмонтон – 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, буліти – 1:0)

Колорадо – Тампа-Бей – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Вегас – Детройт – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Анахайм – Флорида – 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Лос-Анджелес – Вінніпег – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Нагадаємо, напередодні Крижинка оголосила про призупинення участі в чемпіонаті України. Причиною такого рішення стали "рішення та дії Федерації хокею України, які наразі унеможливлюють подальшу участь клубу в змаганнях".

Таким чином залишилося лише чотири команди в чемпіонаті України. Це Кременчук, Сокіл, Одещина та Шторм Одеса.