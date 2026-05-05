Друга поспіль перемога Кароліни над Філадельфією, Вегас здолав Анагайм у плейоф НХЛ
Плейоф НХЛ 5 травня
У ніч проти 5 травня відбулися чергові матчі раунду плейоф Національної хокейної ліги.
Кароліна та Філадельфія визначили переможця лише в овертаймі, у якому господарі завдяки шайбі Тейлора Холла здобули перемогу. Кароліна вдруге поспіль оформила звитягу у чвертьфінальному етапі (у серії – 2:0).
Натомість Вегас впевнено обіграв Анагайм у першому очному матчі 1/4 фіналу.
Кароліна – Філадельфія 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)
Вегас – Анагайм 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Напередодні закінчилися ще дві гри плейоф НХЛ.
Додамо, що 6 травня відбудеться ще один поєдинок 1/4 фіналу, у якому Колорадо зіграє проти Міннесоти. Початок – о 03:00 (за київським часом). Наразі у серії веде Колорадо 1:0.