Софія Кулай — 7 травня 2026, 08:15
Анагайм зрівняв серію проти Вегаса, Баффало впевнено здолав Монреаль у плейоф НХЛ
Плейоф НХЛ 7 травня
У ніч проти 7 травня відбулися два матчі раунду плейоф Національної хокейної ліги.

У першому поєдинку Баффало впевнено переграв Монреаль у першому очному протистоянні 1/4 фіналу.

Тоді як Анагайм переміг Вегас та зрівняв серію 1:1.

Баффало – Монреаль 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Вегас – Анагайм 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Напередодні закінчилася ще одна гра чвертьфінального етапу плейоф НХЛ.

Відзначимо, що у ніч із 7-го на 8-ме травня запланований матч між Філадельфією та Кароліною. Початок – о 03:00 (за київським часом). Наразі у серії переконливо лідерує Кароліна – 2:0. 

