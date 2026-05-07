Анагайм зрівняв серію проти Вегаса, Баффало впевнено здолав Монреаль у плейоф НХЛ
Плейоф НХЛ 7 травня
У ніч проти 7 травня відбулися два матчі раунду плейоф Національної хокейної ліги.
У першому поєдинку Баффало впевнено переграв Монреаль у першому очному протистоянні 1/4 фіналу.
Тоді як Анагайм переміг Вегас та зрівняв серію 1:1.
Баффало – Монреаль 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Вегас – Анагайм 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Напередодні закінчилася ще одна гра чвертьфінального етапу плейоф НХЛ.
Відзначимо, що у ніч із 7-го на 8-ме травня запланований матч між Філадельфією та Кароліною. Початок – о 03:00 (за київським часом). Наразі у серії переконливо лідерує Кароліна – 2:0.