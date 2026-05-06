Колорадо вдруге поспіль здолав Міннесоту у плейоф НХЛ

У ніч проти 6 травня відбувся один матч у рамках чвертьфінального раунду плейоф Національної хокейної ліги.

Колорадо переміг в усіх трьох періодах, оформивши переконливу звитягу над Міннесотою. Рахунок у серії вже 2:0.

НХЛ – раунд плейоф

6 травня

Колорадо – Міннесота 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Напередодні закінчилися ще два поєдинки плейоф НХЛ.

Додамо, що у ніч із 6-го на 7-ме травня заплановані ще дві гри: Баффало – Монреаль (02:00 за київським часом) та Вегас – Анагайм (04:30).