Едмонтон звільнив тренера, який двічі виводив їх у фінал Кубку Стенлі

Один із найкращих клубів Національної хокейної ліги Едмонтон Ойлерз звільнив головного тренера Кріса Кноблауха.

Про це повідомляє журналіст Sportsnet Марк Спектор. Підтверджує видання ESPN.

"Едмонтон звільнив Кріса Кноблауха. Вчора вночі його було звільнено від обов'язків", – написав Спектор.

May 14, 2026

Кноблауха несподівано призначили тренером "нафтовиків" у листопаді 2023 року. Його переманили з посади головного тренера команди Хартфорд Вулфпак з АХЛ. Для нього це був перший досвід роботи в НХЛ.

Він замінив Джея Вудкрофта, під керівництвом якого за 13 стартових поєдинків сезону-2023/24 клуб набрав лише 7 очок.

Кноблаух двічі поспіль виводив Едмонтон у фінал Кубку Стенлі – обидва рази Ойлерз поступилися Флориді Пантерз.

Цього сезону Едмонтон був одним із фаворитів, але протягом регулярного чемпіонату не виглядав домінуючою силою, а в плейоф вибув від Анагайму (2-4) в першому раунді.

