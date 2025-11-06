Європейський Кубок націй і збірна України: що це за турнір і чого очікувати від "синьо-жовтих"

Уже сьогодні, 6 листопада, збірна України стартує в Європейському Кубку націй з хокею.

"Синьо-жовті" розпочинають свій шлях у литовському Електранаї, де їхніми суперниками стануть команди Литви та Румунії.

"Чемпіон" розповідає, з яким складом команда Дмитра Христича підходить до турніру, оцінює суперників і пояснює, що це взагалі за турнір – European Cup of Nations.

European Cup of Nations – що це?

Новостворений турнір під егідою Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) стартує у сезоні 2025-26. До участі запрошено 18 збірних Європи, розділених на групи по 3-4 команди. Матчі проходитимуть у міжнародні паузи – у листопаді, грудні та лютому – під час клубного сезону.

Склад учасників: Німеччина, Словаччина, Латвія, Норвегія, Данія, Австрія, Угорщина, Польща, Франція, Словенія, Велика Британія, Італія, Нідерланди, Литва, Естонія, Іспанія, Румунія та Україна.

IIHF не розкривала деталей жеребкування, але, вочевидь, намагалася сформувати групи з командами приблизно одного рівня.

Суперники збірної України

Листопад: Румунія, Литва

Румунія, Литва Грудень: Румунія, Литва, Іспанія

Румунія, Литва, Іспанія Лютий: Словенія, Велика Британія, Польща

Матч Україна – Румунія на ЧС-2025 IIHF

Як бачимо, найсерйозніші випробування чекають у лютому. Там і стабільний учасник еліти – Словенія, і Велика Британія, яка цього року повернулася до найсильнішого дивізіону, і Польща, що нещодавно з нього вилетіла.

Для довідки: збірна України востаннє грала серед еліти ще у 2007 році. Потім були непрості часи – аж до вильоту у третій за силою дивізіон.

Та саме Кубок Європейських націй дає шанс командам середнього рівня отримати більше офіційних міжнародних матчів, ніж просто "товарняки" чи кваліфікаційні ігри наприкінці сезону.

Фактично, цей турнір став оновленою версією колишнього Єврохокейчелленджу.

Поки що невідомо, як визначатиметься загальний переможець сезону 2025/26. IIHF не уточнила, чи планується плейоф між переможцями груп. Логічно припустити, що після лютневого етапу в квітні команди зможуть провести додаткові матчі перед чемпіонатами світу – можливо, саме тоді й вирішиться доля трофею. Якщо взагалі будуть визначати переможця.

Перевірка найближчого резерву: коли, як не зараз?

Тренерський штаб збірної України вирішив зробити акцент на гравцях, які виступають у вітчизняному чемпіонаті. Це чудова можливість перевірити резерв і дати шанс молодим хокеїстам проявити себе.

Склад збірної України на перший етап Європейського Кубку націй

Голкіпери: Едуард Захарченко (Кременчук, Україна), Сергій Писаренко (Варезе, Італія)

Захисники: Артем Гребеник (Кан, Франція), Володимир Волков (ТЕБС Братислава, Словаччина), Олексій Дахновський (Кошице, Словаччина), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Євгеній Ратушний (Шторм, Україна), Іван Сисак (Фельтре, Італія), Микита Полоницький (Сокіл, Україна)

Форварди: Олександр Пересунько (Унія Освенцім, Польща), Іларіон Купріянов (Дукла Їлгава, Чехія), Богдан Панасенко (Сисак, Хорватія), Михайло Ковальчук (Санок, Польща), Богдан Середницький, Гліб Крівошапкін, Євгеній Абаджян (всі – Кременчук, Україна), Віктор Захаров, Денис Бородай, Святослав Тимченко (всі – Сокіл, Україна), Ілля Крикля, Микита Сидоренко, Сергій Стецюра (всі – Шторм, Україна)

У підсумку – 13 гравців представляють чемпіонат України. Цей склад суттєво відрізняється від того, який гримів на чемпіонаті світу-2025 у Дивізіоні IA.

Не викликано жодного з двох основних воротарів. Олександра Левшина немає сенсу запрошувати – він виступає в Канаді, де ліги (НХЛ, мінорні ліги чи студентські змагання) не роблять пауз на міжнародні матчі.

Богдан Дьяченко входить у трійку найкращих голкіперів чемпіонату Польщі hokej.net/statystykyki-bramkarzy

Герою травневих баталій – Богдану Дьяченку – дали перепочити. І заслужено! В польській лізі він показує чудову форму: у складі Полонії Битом провів 15 поєдинків, має один шатаут і відбиває 92,3% кидків.

Повернувся до лав національної команди, Едуард Захарченко. Досвідчений голкіпер заслужив – три шатаути в матчах Кубку України і впевнена гра в Континентальному Кубку, де він парирував 93,2% кидків.

Сергій Писаренко з італійського Варезе, ймовірно, буде бек-апом. У контрольному матчі проти Литви саме Едуард Захарченко розпочинав гру з перших хвилин – і виглядав упевнено.

У захисті теж відчутні зміни. Капітан команди Ігор Мережко зараз допомагає Плзеню триматися на другому місці в чемпіонаті Чехії, тому йому дали заслужений відпочинок. Не викликали й асистента капітана – Філіпа Пангелова-Юлдашева.

Ще один помітний нюанс – відсутність Гліба Варави. У нього стався конфлікт із національною командою. Жодна зі сторін публічно ситуацію не пояснила, але схоже, що гравця в збірній ми не побачимо ще довго. Нині він виступає у США за Фаєтвілль Марксмен у лізі SPHL (Southern Professional Hockey League).

Олексій Янішевський із Сокола спершу був у розширеному списку, однак згодом його, а також партнерів по клубу Вадима Мазура та Дениса Жеребка замінили тріо зі Шторма – Ілля Крикля, Микита Сидоренко та Сергій Стецюра.

Також команда не дорахується молодого таланта Станіслава Садовікова (22 роки) і більш досвідчених Віталія Андрейківа та Віталія Ляльки.

Що представляє із себе збірна Литви?

Саме Литва стане першим суперником українців на Кубку Європейських націй. І що цікаво – у травні ці команди зустрінуться знову, вже на чемпіонаті світу.

Литовці ніколи не були серед лідерів європейського хокею, однак останніми роками з’явилося ціле покоління яскравих молодих гравців. Саме вони допомогли створити мінісенсацію – перемогу в чемпіонаті світу Дивізіону IB.

У вирішальному матчі литовці розгромили Корею (4:1), хоча перед тим вигравали не так упевнено: Китай (1:0), Естонія (2:1), Хорватія (2:1 ОТ). Зате з іспанцями команда провела блискучу гру – 5:0!

Захист Литви працював бездоганно – лише 3 пропущені шайби за 5 матчів. І головна причина цього – блискуча гра голкіпера Лаурінуса Лубіса, який відбив неймовірні 97,48% кидків суперників. Для литовців він став справжнім героєм – своєрідним аналогом нашого Богдана Дьяченка.

Лаурінус Любіс IIHF

Лідери і молоді зірки суперника

У складі литовців знову є Неріус Алішаускас – 34-річний ветеран і багаторічний лідер збірної. На успішному ЧС-2025 він отримав нагороду найкращому захиснику.

До початку повномасштабної війни в Україні Алішаускас виступав за ризьке Динамо в КХЛ, де провів 177 матчів, набравши 7 шайб і 13 передач. Після того, як клуб залишив російську лігу на знак протесту, Неріус перебрався до клубів Швеції та Словаччини, де продовжує підтримувати високий рівень гри.

Та, мабуть, найцікавіший гравець цього складу – Сімас Ігнатавічюс, 18-річний нападник, який уже грає в елітній лізі Швейцарії – одній із найсильніших у Європі. Перед міжнародною паузою він набрав чудову форму: 3 шайби в останніх 6 поєдинках. Експерти прогнозують йому вибір у першому або на початку другого раунду драфту НХЛ.

Ще один дебютант – Данило Коваленко, 18-річний захисник, який цього сезону провів 15 матчів у головній лізі Норвегії. На жаль, не вдалося знайти інформації, чи є в нього українське коріння, але місцем народження вказаний Вільнюс.

Литва має свої козирі – молодь, швидкість і настрій на боротьбу. Проте бракує стабільності та досвіду, що й продемонструвала товариська зустріч з Україною. Хоча гра була "не в одні ворота" за змістом, фінальний рахунок говорить сам за себе – 1:5.

Спортивний директор Асоціації хокею Литви Арунас Алейніковас зізнається: нинішня команда – це мікс молоді і перевірених бійців.

"Ми побачимо в команді досвід і перспективи. Нам потрібно проектувати гравців на майбутнє, перевіряти молодь, яка зарекомендувала себе в хороших іноземних лігах. Єдина мета, поставлена ​​перед збірною в Кубку націй, – це перемога в кожному матчі", – цитує його Sportas.lt.

На клубному рівні домінували, але що буде у матчі збірних?

Не так давно румунський Георгені наочно продемонстрував, що клубний хокей у Румунії наразі виглядає сильнішим.

Звичайно, у такого результату є свої пояснення. У складі Георгені вистачає легіонерів, тоді як у Кременчука їх немає взагалі. Середній вік чемпіона Румунії значно переважав середній вік українського клубу.

До того ж питання проведення чемпіонату України довго залишалося відкритим, тому наші клуби розпочали сезон, коли більшість європейських команд уже встигли провести по 4-5 офіційних матчів.

Але рахунок 13:0 – це все одно шок. Таке не забувається.

Тож гравцям Кременчука точно не бракуватиме мотивації. Особливо з огляду на те, що румунську збірну цього літа очолив фін Маркус Юуріккала – саме той, хто керує Георгені.

Румуни теж пам’ятають травневу поразку

Матимуть мотивацію і суперники. У травні українська збірна впевнено перемогла Румунію з рахунком 4:0. Опоненти також матимкть бажання реваншуватися.

Утім, румуни перебувають на етапі перебудови. На цей збір вони приїдуть у експериментальному складі, адже в команді розпочався процес омолодження.

"Минулого сезону середній вік нашої команди складав 29 років – це, погодьтеся, забагато. Ми хочемо поступово знизити його до 25 років. Це частина нашої середньострокової стратегії – створити конкурентоспроможну збірну, на яку можна буде покладатися протягом багатьох років", – пояснив Аттіла Надь, президент Федерації хокею Румунії.

Маркус Юууріккала і Аттіла Надь facebook.com/FederatiaRomanaHocheiGheata

Із Георгені викликано лише чотирьох гравців – причому здебільшого з "домашнього" складу, який виступає у внутрішній румунській лізі, а не в об’єднаному румуно-угорському чемпіонаті.

Найбільше представників у збірній має Брашов – шість хокеїстів. Команда наразі йде другою у чемпіонаті Румунії. Ще сім гравців прибули з клубу Меркуря-Чук, який посідає третю сходинку. Також є кілька виконавців зі скромніших команд – Стяуа та Фенестела.

Отже, матч із Румунією, без сумніву, важливий – і для результату, і для психології. Але він навряд чи дасть повну оцінку потенціалу цієї збірної. Як і у нас, це не основний склад, а радше експеримент і перевірка резерву.

Де дивитися Європейський Кубок націй з хокею

Трансляції поєдинків за участі збірної України будуть доступні на телеканалі "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".