Є ще порох. 53-річний Ягр набрав перше очко у своєму 38-му сезоні в кар'єрі

Легенда світового хокею Яромир Ягр набрав перше очко в своєму 38-му сезоні на професійному рівні. 53-річний форвард відзначився асистом у матчі чемпіонату Чехії.

Його Кладно на виїзді програв Пардубіце з рахунком 3:8.

Ягр провів на льоду трохи більше 11 хвилин. Це його перша результативна дія у чотирьох матчах нинішнього сезону.

Kapitán s velkým "K"! ©️



Jaromír Jágr si ve své 38. sezoně v kariéře připsal první bod za asistenci u branky Adama Bareše.

З 2018 року нападник виступає на батьківщині за Кладно – саме в ньому він розпочав кар'єру 1988 року. Минулого сезону Ягр набрав 16 (5+11) очок у 39 матчах.

Чех двічі вигравав Кубок Стенлі. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас". Також ставав чемпіоном Олімпійських ігор 1998.

У 2011 році він став власником Кладно, в якому розпочав свою кар'єру ще наприкінці 80-х років. Влітку цього року продав свою частку чеському бізнесмену Томашу Драстілу.

