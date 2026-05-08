Чемпіон Хокей

Філадельфія втретє поспіль програла Кароліні у плейоф НХЛ

Софія Кулай — 8 травня 2026, 07:15
У ніч проти 8 травня прихильники хокею побачили одне протистояння у рамках чвертьфінального раунду плейоф Національної хокейної ліги.

Кароліна втретє поспіль перемогла в очній серії Філадельфію. Якщо у попередній грі переможець визначився лише в овертаймі, то тут Кароліна оформила звитягу з різницею у 3 шайби.

Наступна їхня зустріч відбудеться 10 травня (о 01:00 за київським часом).

НХЛ – раунд плейоф
8 травня

Філадельфія – Кароліна 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Напередодні завершилися ще два матчі плейоф НХЛ.

У ніч із 8-го на 9-те травня відбудуться ще два поєдинки плейоф НХЛ: Баффало – Монреаль (у серії 1:0) та Анагайм – Вегас (у серії 1:1).

НХЛ

