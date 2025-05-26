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Зіркові ветерани збірної Швейцарії Амбюль і Дженоні прокоментували поразку від США у фіналі ЧС-2025

Руслан Травкін — 26 травня 2025, 11:30
Зіркові ветерани збірної Швейцарії Амбюль і Дженоні прокоментували поразку від США у фіналі ЧС-2025
Леонардо Дженоні
iihf.com/en/events

Ветерани збірної Швейцарії Андрес Амбюль і Леонардо Дженоні підбили підсумки фіналі ЧС-2025, в якому "хрестоносці" з рахунком 0:1 програли команді США.

Слова хокеїстів передає Luzernerzeitung.ch.

"Ми мали труднощі, але недостатньо тиснули та наполегливо працювали в атаці. Якщо не забиваєш гол, важко перемогти. Боляче, що ми не впоралися. Бо ми крута команда, яка заслуговує на більше. Програш у фіналі завжди боляче", – сказав форвард.

Для 41-річного Амбюля, який представляв збірну своєї країни на 5 Олімпіадах, це був останній матч у кар'єрі.

"Це трохи схоже на втішний приз. Я б волів взяти кубок. Але цього не змінити. Мені шкода "Бюлі". Я сидів поруч із ним у роздягальні і був переконаний, що він виграє титул в останній грі.

Ми були близькі, але не зуміли. Я сказав йому, що мені його шкода, і що я віддав усе", – сказав 37-річний голкіпер.

Дженоні справді провів неймовірний матч. Воротар швейцарців відбив 39 кидків із 40.

Нагадаємо, раніше Патрік Фішер висловився про свою четверту поразку у фіналах чемпіонатів світу.

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