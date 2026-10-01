28-річна олімпійська чемпіонка з хокею оголосила про завершення кар'єри, щоб стати лікаркою

Канадська олімпійська чемпіонка Клер Томпсон ухвалила рішення завершити хокейну кар'єру, аби повернутися до навчання на медичному факультеті Нью-Йоркського університету Гроссмана.

Про це вона розповіла у коментарі The Athletic.

"Кар'єра в медицині завжди була моєю головною метою, і я вважаю, що зараз – найкращий момент у моєму житті, щоб залишити хокей. Я досягла набагато більше, ніж могла б коли-небудь сподіватися, і відчуваю, що готова піти з хокею та продовжити довгий шлях, який чекає на мене, щоб стати хірургом-ортопедом", – заявила Томпсон.

Захисниця додала, що їй важко усвідомити, що шлях у хокеї завершився, попри відповідну для продовження гри на високому рівні фізичну форму, проте вона задоволена новим етапом у її житті.

"Це, безперечно, гірко-солодке відчуття – усвідомлювати, що моя кар'єра в хокеї добігла кінця, адже я знаю, що фізично все ще здатна грати та змагатися на високому рівні. Але я також відчуваю велике задоволення і готова до нового етапу свого життя".

Захисниця пояснила, що жінки були недостатньо представлені в ортопедичній хірургії, й тому вона хоче виправити цю ситуацію.

Зауважимо, що Томпсон провела перший матч у складі збірної Канади у 2019 році. На Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні Клер допомогла своїй національній команді здобути золоті медалі.

За підсумками турніру Томпсон побила рекорд за результативністю серед захисниць, набравши 13 очок за системою гол+пас протягом одного турніру. На наступній зимовій Олімпіаді в Мілані та Кортіні хокеїстка у складі "Кленових листків" дійшла до фіналу турніру, де поступилася збірній США (1:2).

Варто зазначити, що Томпсон стала першою захисницею в історії Олімпійських ігор, яка набрала 17 очок та досі залишається рекордсменкою за цим показником.

На клубному рівні вона виступала за Принстонський університет, Торонто, Тім Сонет Міннесоту Фрост і Ванкувер Голденайз, де й припинила свої виступи. У складі цієї ж команди виграла Кубок Волтера у 2025 році.

Нагадаємо, що напередодні 33-річна олімпійська чемпіонка Кеті Марчант оголосила про завершення професійної кар'єри у велоспорті.