Переможець визначився в овертаймі: огляд матчу Швейцарія – США

Завершився фінал чемпіонату світу з хокею. У вирішальній грі зійшлися команди США та Швейцарії.

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь представників Північної Америки.

Огляд матчу:

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

Фінал, 25 травня

Швейцарія – США 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 – Томпсон (62)

Після першого рівного періоду американці повністю захопили ініціативу. 37-річний воротар європейської команди Леонардо Дженоні чудово провів матч.

Єдину шайбу в матчі закинув Тедж Томпсон в овертайні.

Зазначимо, що цей матч став останнім у кар'єрі для легенди швейцарського хокею Андреса Амбюля.