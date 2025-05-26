Переможець визначився в овертаймі: огляд матчу Швейцарія – США
x.com/IIHFHockey
Завершився фінал чемпіонату світу з хокею. У вирішальній грі зійшлися команди США та Швейцарії.
Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь представників Північної Америки.
Огляд матчу:
Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
Фінал, 25 травня
Швейцарія – США 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайба: 0:1 – Томпсон (62)
Після першого рівного періоду американці повністю захопили ініціативу. 37-річний воротар європейської команди Леонардо Дженоні чудово провів матч.
Єдину шайбу в матчі закинув Тедж Томпсон в овертайні.
Зазначимо, що цей матч став останнім у кар'єрі для легенди швейцарського хокею Андреса Амбюля.