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Переможець визначився в овертаймі: огляд матчу Швейцарія – США

Руслан Травкін — 26 травня 2025, 07:37
Переможець визначився в овертаймі: огляд матчу Швейцарія – США
x.com/IIHFHockey

Завершився фінал чемпіонату світу з хокею. У вирішальній грі зійшлися команди США та Швейцарії.

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь представників Північної Америки.

Огляд матчу:

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
Фінал, 25 травня

Швейцарія – США 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 – Томпсон (62)

Після першого рівного періоду американці повністю захопили ініціативу. 37-річний воротар європейської команди Леонардо Дженоні чудово провів матч.

Єдину шайбу в матчі закинув Тедж Томпсон в овертайні.

Зазначимо, що цей матч став останнім у кар'єрі для легенди швейцарського хокею Андреса Амбюля.

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