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Наставник збірної Швейцарії висловився про свою четверту поразку у фіналах чемпіонатів світу

Руслан Травкін — 26 травня 2025, 11:08
Наставник збірної Швейцарії висловився про свою четверту поразку у фіналах чемпіонатів світу
Патрік Фішер
Getty images

Головний тренер збірної Швейцарії Патрік Фішер прокоментував поразку від команди США у фіналі чемпіонату світу з хокею.

Його слова цитує Luzernerzeitung.ch.

"Пізніше я піду до роздягальні та подякую гравцям за все, що вони зробили протягом останніх шести тижнів. Усі виклалися на повну. У нас був неймовірний дух, була сила волі.

Звичайно, мені дуже шкода. Ми хотіли титулу. Треба з цим змиритися, бо таке життя", – заявив Фішер. 

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Фахівець додав, що його гравці чудово відіграли у захисті, але не зуміли скористатися моментами в нападі.

"Ми показали чудову гру в обороні, але це вже другий раз у фіналі, коли ми не забили гол. Ось у чому різниця.

У США сильна команда. У нас були свої шанси, але не так багато, як хотілося б. Боляче. Ми знаємо, що наближається домашній чемпіонат світу, і ми з нетерпінням чекаємо на нього. Але зараз лише розчарування.

Я думав, що цього (поразки) не станеться. Тому що ми були настільки домінантними та добре підготовленими протягом останніх двох тижнів", – зізнався наставник "хрестоносців".

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Для 49-річного тренера це вже четверта поразка у фіналі. У 2013 Патрік входив у штаб канадця Шона Сімпсона. У 2015 він став головним тренером національної збірної своєї країни. Швейцарці доходили до фіналу в 2018 та 2024 роках. 

Наступного року чемпіонат світу з хокею відбудеться саме в Швейцарії. Поєдинки прийматимуть міста Цюрих і Фрібург. 

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