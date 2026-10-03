Колишній захисник збірної Данії завершив кар’єру

Данський центральний захисник Яннік Вестергор ухвалив рішення завершити кар'єру в віці 34 років.

Про це спортсмен повідомив у інтерв'ю Politiken.

Останнім клубом у кар'єрі Вестергора був Лестер, який він покинув влітку поточного року на правах вільного агента. До цього захисник виступав за Гоффенгайм, Вердер, Боруссію Менхенгладбах і Саутгемптон.

У 2024 році з Лестером виграв Чемпіоншип і потрапив до символічної збірної сезону в лізі.

У період з 2013 до 2025 року провів 59 матчів і забив 3 голи за збірну Данії. Брав участь у чемпіонаті світу 2018 року та Євро-2020.

Нагадаємо, наприкінці вересня кар'єру завершив відомий німецький півзахисник Дієго Демме, який виступав за Наполі та РБ Лейпциг.