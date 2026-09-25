Французька біатлоністка несподівано оголосила про завершення кар'єри у 23 роки

23-річна французька біатлоністка Віолетт Боні оголосила про завершення спортивної кар'єри.

Відповідний пост вона розмістила у своєму Інстаграмі.

У своєму прощальному повідомленні Боні подякувала друзям, біатлону, рідним, спонсорам та тренерам за пройдений шлях. Детально причини свого рішення француженка не розголошує.

Зауважимо, що за час своєї кар'єри Боні встигла взяти участь у Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (EYOF) 2022 року у Фінляндії, а вже через два роки змагалася у Юніорському Кубку IBU, де посіла перші місця в змішаній естафеті на етапі у швейцарському Гомсі та в спринті під час змагань в італійському Ріднау.

Утім, молода біатлоністка не змогла пройти відбір до юніорського чемпіонату світу. Вона в той час хворіла на анемію, спричинену дефіцитом заліза.

Минулої зими брала участь лише в регіональних змаганнях.

Нагадаємо, що напередодні ще одна молода француженка вирішила завершити кар'єру у біатлоні. 22-річна Анаель Бонду припинила виступи через втрату пристрасті.