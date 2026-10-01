Найуспішніший тенісист Азії провів останній матч у професійній кар'єрі

36-річний японський тенісист Кеї Нішікорі (436) провів останній матч у кар'єрі. На турнірі серії АТР 500 у Токіо він поступився американцю Френсісу Тіафо (8) з рахунком 4:6, 4:6.

Нішікорі ще у травні оголосив, що поточний сезон стане для нього останнім і символічно повісив ракетку на цвях на змаганні у столиці Японії, де перемагав у 2012 та 2014 роках.

За кар'єру Кеї виграв 12 титулів АТР, піднімався на четвертий рядок світового рейтингу (2015) і першим з представників Азії зіграв у фіналі турніру Grand Slam на US Open-2014. Також у його активі бронзова медаль Олімпіади-2016. За кар'єру Нішікорі заробив 26 мільйонів доларів призових. Ці досягнення зробили його найуспішнішим в історії тенісистом Азії.

Окремо варто відзначити, що Нішікорі перемагав усіх представників "Великої трійки" світового тенісу: Роджера Федерера (3), Рафаеля Надаля (2) та Новака Джоковича (2).

Нагадаємо, що в кінці сезону-2026 кар'єру завершить інший видатний тенісист, 41-річний швейцарець Стен Вавринка.