33-річна олімпійська чемпіонка з велоспорту оголосила про завершення кар'єри

33-річна олімпійська чемпіонка Кеті Марчант оголосила про завершення професійної кар'єри у велоспорті.

Відповідний пост вона розмістила у своєму Інстаграмі. Детальніше про своє рішення колишня спортсменка розповіла в інтерв'ю, яке цитує Olympics.com.

За словами британки саме зараз настав слушний момент, аби припинити виступи.

"Я досягнула більше, ніж могла коли-небудь мріяти. Рано чи пізно мені все одно довелося б піти на пенсію, і я завжди казала: „Ти зрозумієш, коли настане час. Я не знаю, що саме ти зрозумієш, але ти просто зрозумієш". І, друзі, я просто зрозуміла", – сказала Марчант.

За даними The Independent, спортсменка мала неприємні відчуття напередодні цьогорічних Ігор Співдружності, де вона здобула срібну медаль. Зрештою Марчант задоволена, що не стала зволікати зі завершенням кар'єри, попри майбутні Олімпійські ігри 2028 року у Лос-Анджелесі, на які вона раніше хотіла потрапити.

"Не хочу більше робити таких виборів, щоб і надалі робити все необхідне для того, щоб потрапити до Лос-Анджелеса. Я ніколи не хотіла йти з цього виду спорту тому, що мусила, тому що відчувала, ніби затрималася довше, ніж слід, або що фізично вже не в змозі. Я писала цю історію протягом останніх 13 років, і хотіла завершити її так, як сама того хотіла", – додала Марчант.

Зауважимо, що протягом своїх виступів Кеті Марчант виграла дві олімпійські медалі: "бронзу" Ріо-де-Женейро-2016 у спринті та "золото" Парижу-2024 у командній гонці (під час тих змагань британське тріо у складі Марчант, Софі Кейпвелл та Емми Фінукейн встановило світовий рекорд – 45,186 секунди).

У 2024 році британка стала чемпіонкою світу, теж тріумфувавши в командному спринті. Цього ж року стала першою на європейській першості у гіті на 500 метрів.

Нагадаємо, що напередодні дворазовий олімпійський призер та французький баскетболіст Ніколя Батюм теж вирішив закінчити свій шлях у професійному спорті.