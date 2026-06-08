Це було велике потрясіння: прем'єр-міністерка Данії – про втрату свідомості Еріксена у матчі з Україною

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила підтримку півзахиснику Крістіану Еріксену, який знепритомнів під час товариського матчу з Україною.

Відповідний допис вона опублікувала у своєму Фейсбуці.

48-річна політикиня заявила, що для неї цей інцидент став справжнім шоком. Метте Фредеріксен відчула велике полегшення, коли дізналася, що хавбек збірної почувається добре.

"Надсилаю свої найтепліші думки Крістіану Еріксену та всім, хто його оточує і хто переживає це разом з ним. Це було велике потрясіння. І велике полегшення, що, зважаючи на обставини, він почувається добре."

Нагадаємо, що товариський матч між Україною та Данією був перерваний на 65-й хвилині гри через проблеми зі здоров'ям зіркового півзахисника Крістіана Еріксена.

Гравцеві стало погано безпосередньо під час поєдинку. Він схопився за груди та знепритомнів, і гравці обох команд викликали лікарів. З трибун лунало ім'я Крістіана Еріксена. Футболіста збірної Данії евакуювала з поля бригада невідкладної допомоги.

Пізніше Данська футбольна федерація повідомила перші новини щодо стану здоров'я футболіста. За інформацією медиків, стан капітана оцінюється як хороший з огляду на серйозність ситуації, а сам він перебуває під постійним наглядом лікарів.