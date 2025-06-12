Ми не завжди встигали: Волошин прокоментував поразку від Данії

Вінгер Динамо та молодіжної збірної України Назар Волошин прокоментував стартовий поєдинок молодіжної збірної на Євро-2025.

Його слова публікує Суспільне.

"Дуже важкий матч. Я вважаю, команда віддала всі сили сьогодні. Трохи не пощастило. Данія — хороша команда. Будемо працювати. Гол? Очеретько забивав — я не бачив, куди м'яч летить, і вирішив просто забити. Що казав тренер у перерві? Максимальна концентрація, робити те, що ми напрацьовували. Підсіли в другому таймі? Не можу сказати, що не вистачило сил. Данія підняла темп, і ми не завжди встигали. Що далі? Звісно, думаємо про наступну гру. Будемо готуватися, аби перемогти", – заявив Волошин.

Нагадаємо, що в першому турі Євро "синьо-жовті" програли команді Данії з рахунком 2:3.

Наступний матч збірна України зіграє 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.

Раніше стало відомо, що Волошин продовжив контракт з Динамо.