Збірна Швейцарії звільнила тренера через фальшиву довідку про вакцинацію

Головний тренер збірної Швейцарії з хокею Патрік Фішер був звільнений зі своєї посади.

Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею Швейцарії.

Таке рішення було ухвалене у зв'язку з тим, що Фішер зізнався, що їздив на зимову Олімпіаду 2022 року з фальшивим сертифікатом про вакцинацію від Covid-19. Новим головним тренером команди Ян Кадьє, який до цього очолював молодіжну збірну U-20.

Фішер очолював збірну Швейцарії з 2015 року. Під його керівництвом команда завойовувала срібні медалі чемпіонатів світу 2018, 2024 і 2025 років.

Зазначимо, що з 15 до 31 травня на збірну Швейцарії чекає домашній чемпіонат світу 2026 року, який відбудеться у Цюриху та Фрібургу.

Раніше збірна України оголосила заявку на заключний збір перед ЧС-2026.