Збірна України дізналася потенційних суперників на ЧС-2027

Збірна України з хокею дізналася імена суперників на чемпіонаті світу 2027 в елітному дивізіоні, який відбудеться в травні наступного року в німецьких Дюссельдорфі та Мангаймі.

Як порахували журналіста Hokej.cz Елішка Фалтинкова та її земляк Ян Айхлер, то "синьо-жовті" потраплять до групи А.

Předběžné rozdělení skupin na MS 2027 v Německu - pokud pořadatel něco neprohodí, měl by 🇨🇿 @czehockey hrát v Mannheimu v hodně zajímavé skupině.



Kdo pojedete? 🙋‍♂️ — Jan Eichler (@Sigi_JE) May 31, 2026

Skupiny pro MS 2027 v Německu. Pořadatel může dvě země prohodit.



Skupina A (Düsseldorf):

🇨🇭 🇫🇮 🇸🇪 🇸🇰 🇱🇻 🇦🇹 🇸🇮 🇺🇦



Skupina B (Mannheim):

🇨🇦 🇺🇸 🇨🇿 🇩🇪 🇩🇰 🇳🇴 🇭🇺 🇰🇿 — Eliška (@eliska_tweetuje) May 31, 2026

Суперниками команди Дмитра Христича стануть швейцарці, фіни, шведи, словаки, латвійці, австрійці та словенці.

Збірна Німеччини за рейтингом потрапила в групу B, щоправда господарі можуть самі обирати октет для виступів.

Організаторам турніру надається обмежене право внести одну або дві перестановки, змінивши команди між групами. Зазвичай це робиться для того, щоб збірна країни-господарки виступала на більш місткій арені та за гарантованого інтересу місцевих уболівальників.

Роблячи рокіровку, IIHF та оргкомітет зобов'язані зберегти спортивний баланс сил, щоб в обох групах залишилися приблизно рівні за класом фаворити та аутсайдери.

Найімовірніше, якщо німці потраплять до групи А, вони замінять національну команду Словаччини.

Жеребкування чемпіонату світу з хокею (ІІХФ) не проводиться сліпим жеребом. Склади груп формуються на основі Світового рейтингу ІІХФ, який розраховується за підсумками останніх Олімпіад та чемпіонатів світу.

16 команд розподіляються по 8 кошиках, звідки потім формуються дві групи (A та B) по 8 збірних у кожній. Розподіл йде за наступним принципом:

Група А: 1-а, 4-а, 5-а, 8-а, 9-а, 12-а, 13-а і 16-а команди рейтингу.

Група B: 2-а, 3-я, 6-а, 7-а, 10-а, 11-а, 14-а та 15-а команди рейтингу.

Projected (pre-switch) groups for 2027 #MensWorlds:



Group A:

(1) Switzerland

(4) Finland

(5) Sweden

(8) Slovakia

(9) Latvia

(12) Austria

(13) Slovenia

(19) Ukraine



Group B:

(2) Canada

(3) USA

(6) Czechia

(7) Germany

(10) Denmark

(11) Norway

(14) Kazakhstan

(17) Hungary — 🇨🇦 Nick 🇨🇦 (@nicktheiihffan) May 31, 2026

Нагадаємо, збірна України з хокею вперше за 20 років зіграє в топдивізіоні. "Синьо-жовті" вибули з еліти ще після ЧС-2007.