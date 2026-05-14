Спочатку ейфорія, потім – сльози: Захаров – про повернення збірної України в хокейну еліту

Один із лідерів збірної України з хокею Віктор Захаров прокоментував повернення команди в елітний дивізіон, зазначивши, що це дуже важливо для всього українського хокею в такі непрості для нашої країни часи.

Про це він сказав у інтерв'ю "Чемпіону".

"Емоції після чемпіонату світу були фантастичні: спочатку ейфорія, потім – сльози. Тільки зараз ми вже почали розуміти, що насправді зробили. Це дуже важливо для всього українського хокею в такі непрості для нашої країни часи.

На душі зараз відчуття спокою – це була мрія дитинства. Коли ми це зробили, на душі був спокій, що нарешті це сталося. Але це не означає, що нам треба зараз заспокоїтись, бо попереду ще багато роботи. Нам усім треба буде працювати в два рази більше, ніж раніше, аби показати себе гідно в еліті", – наголосив Віктор.

Нагадаємо, що збірна України за підсумками чемпіонату світу 2026 у дивізіоні IA посіла друге місце та виборола путівку до елітного дивізіону.

Водночас Данило Трахт та Ігор Мережко стали найкращими гравцями у своїх амплуа за підсумками турніру.