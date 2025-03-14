Кременчук та Сокіл зустрінуться в четвертому матчі плейоф чемпіонату України

У п'ятницю, 14 березня, відбудеться четвертий матч плейоф чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук зустрінеться із Соколом.

Цей поєдинок є останнім шансом київського колективу зачепитись за фінал. Рахунок у серії складає 3:0 і триває до чотирьох перемог однієї з команди.

Зауважимо, що перша зустріч команд завершилась неочікуваною перемогою колективу з Полтавської області з рахунком 3:1. Друга гра також завершилася сенсацією. Чинний чемпіон програв із рахунком 0:3. Третій поєдинок, який було дограно наступного дня через повітряну тривогу, підопічні Савицького також виграли.

Чемпіонат України з хокею – плейоф

4 матч, 14 березня

18:00 Кременчук – Сокіл (3:0 в серії)

Нагадаємо, упродовж двох сезонів поспіль фінальну пару чемпіонату України складали Сокіл і Кременчук. У регулярному чемпіонаті сезону-2024/25 переможцем став Сокіл, а Кременчук посів 4 місце.