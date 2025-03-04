Сокіл розгромив Дніпро та виграв регулярний сезон чемпіонату України

У вівторок, 4 березня, відбулися заключні матчі регулярного сезону чемпіонату України з хокею.

Київський Сокіл обіграв херсонський Дніпро з рахунком 11:6, а Київ Кепіталз на виїзді дотиснув одеський Шторм – 4:3.

Перемога дозволила столичному колективу виграти регулярний сезон чемпіонату України. В активі клубу 22 перемоги та 7 поразок. Друге місце зайняв Київ Кепіталз, третім став Шторм, а четвертим – Кременчук.

Чемпіонат України

4 березня

Сокіл – Дніпро 11:6 (1:1, 6:1, 4:4)

Шторм (Одеса) – Київ Кепіталз 3:4 (1:1, 0:0, 2:3)

За підсумками сезону сформувались пари плейоф:

Сокіл (Київ) – Кременчук

Київ Кепіталз – Шторм (Одеса)

Нагадаємо, у першому матчі дня Кременчук вдруге за два дні розгромив Крижинку