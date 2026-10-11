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Сокіл обіграв Агромат у 7 турі Екстра-ліги

Олег Дідух — 11 жовтня 2026, 15:33
Сокіл обіграв Агромат у 7 турі Екстра-ліги
АФУ

Хмельницький Сокіл здобув непросту перемогу над Агроматом у матчі сьомого туру Екстра-ліги чемпіонату України з футзалу сезону-2026/27.

Господарі тричі виходили вперед, проте щоразу Агромату вдалося відігруватися. І лише на четвертий гол Сокола гості відповісти не зуміли. У складі Агромата хеттрик оформив 40-річний ветеран Андрій Борсук.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
7 тур, 11 жовтня

Сокіл – Агромат – 4:3 (2:1)

Також у суботу, 11 жовтня, відбудеться матч між Альянсом (Львів) і Авалоном (Бровари). Він розпочався о 15:00 за київським часом.

Напередодні Ураган обіграв Атлетик Футзал, а СкайАп виявився сильнішим за київський ХІТ.

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