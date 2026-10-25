Фантом комфортно переміг Сокіл в матчі 8 туру Екстра-ліги
Сокіл
Київський Фантом здобув комфортну перемогу над Соколом у матчі 8 туру чемпіонату України з футзалу.
Поєдинок завершився із рахунком 3:0 на користь столичного колективу.
Рахунок у матчі було відкрито вже на другій хвилині зусиллями Чалого, а упевнена гра в обороні не дозволила суперникам з Хмельницького відігратись.
У другому таймі Фантон довів справу до перемоги, забивши ще два голи.
Чемпіонат України – Екстра-ліга
8 тур, 25 жовтня
Фантом – Сокіл 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Чалий, 2, 2:0 – Гураль, 25, 3:0 – Горпинич, 35
Завдяки цій перемозі "привиди" обійшли ХІТ, та наблизились до лідерів чемпіонату в особі Альянсу та SkyUp на відстань одного очка.
Напередодні Атлетик зазнав третьої поразки поспіль в межах Екстра-ліги, а Ураган розгромив Суху Балку.