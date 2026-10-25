Фантом комфортно переміг Сокіл в матчі 8 туру Екстра-ліги

Київський Фантом здобув комфортну перемогу над Соколом у матчі 8 туру чемпіонату України з футзалу.

Поєдинок завершився із рахунком 3:0 на користь столичного колективу.

Рахунок у матчі було відкрито вже на другій хвилині зусиллями Чалого, а упевнена гра в обороні не дозволила суперникам з Хмельницького відігратись.

У другому таймі Фантон довів справу до перемоги, забивши ще два голи.

Чемпіонат України – Екстра-ліга

8 тур, 25 жовтня

Фантом – Сокіл 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Чалий, 2, 2:0 – Гураль, 25, 3:0 – Горпинич, 35

Завдяки цій перемозі "привиди" обійшли ХІТ, та наблизились до лідерів чемпіонату в особі Альянсу та SkyUp на відстань одного очка.

Напередодні Атлетик зазнав третьої поразки поспіль в межах Екстра-ліги, а Ураган розгромив Суху Балку.