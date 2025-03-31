Кременчук і Київ Кепіталз проведуть третій матч фінальної серії

У понеділок, 31 березня, відбудеться третій матч фінальної серії плейоф чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз зіграє проти Кременчука. Старт поєдинку заплановано на 15:00 за київським часом.

Хокей – чемпіонат України

Фінал, третій матч

15:00 Кременчук – Київ Кепіталз

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другому поєдинку Кременчук зрівняв рахунок у серії.

Зазначимо, що голкіперу Кременчука Едуарду Захарченко підкорилося унікальне досягнення в межах чемпіонату України.

У півфіналі клуб з Полтавщини неочікувано здолав чинного чемпіона Сокіл, а кияни впевнено перемогли Шторм, вигравши усі чотири поєдинки.

В прямому етері третій матч фіналу транслюватиме Youtube-канал Setanta Sports та сайт "Чемпіон".