Кременчук і Київ Кепіталз проведуть третій матч фінальної серії
ХК Київ Кепіталз
У понеділок, 31 березня, відбудеться третій матч фінальної серії плейоф чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз зіграє проти Кременчука. Старт поєдинку заплановано на 15:00 за київським часом.
Хокей – чемпіонат України
Фінал, третій матч
15:00 Кременчук – Київ Кепіталз
Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другому поєдинку Кременчук зрівняв рахунок у серії.
Зазначимо, що голкіперу Кременчука Едуарду Захарченко підкорилося унікальне досягнення в межах чемпіонату України.
У півфіналі клуб з Полтавщини неочікувано здолав чинного чемпіона Сокіл, а кияни впевнено перемогли Шторм, вигравши усі чотири поєдинки.
В прямому етері третій матч фіналу транслюватиме Youtube-канал Setanta Sports та сайт "Чемпіон".