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Кременчук і Київ Кепіталз проведуть третій матч фінальної серії

Руслан Травкін — 31 березня 2025, 08:09
Кременчук і Київ Кепіталз проведуть третій матч фінальної серії
ХК Київ Кепіталз

У понеділок, 31 березня, відбудеться третій матч фінальної серії плейоф чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз зіграє проти Кременчука. Старт поєдинку заплановано на 15:00 за київським часом.

Хокей – чемпіонат України
Фінал, третій матч

15:00 Кременчук – Київ Кепіталз

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другому поєдинку Кременчук зрівняв рахунок у серії

Зазначимо, що голкіперу Кременчука Едуарду Захарченко підкорилося унікальне досягнення в межах чемпіонату України. 

У півфіналі клуб з Полтавщини неочікувано здолав чинного чемпіона Сокіл, а кияни впевнено перемогли Шторм, вигравши усі чотири поєдинки.

В прямому етері третій матч фіналу транслюватиме Youtube-канал Setanta Sports та сайт "Чемпіон".

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Київ Кепіталз

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