Без них було б краще: у IIHF припустили можливу відмову росіян від гри на чемпіонаті світу

Президент швецької хокейної асоціації та член ради Міжнародної шахової федерації (IIHF) Андрес Ларссон висловився про можливі сценарії реакції росіян на бойкот з боку інших країн на ЧС-2027.

Думку функціонера наводить SVT.

" Звісно, важливо знати, як відреагують росіяни, коли зрозуміють, що стільки збірних відмовляються з ними грати. Ми ведемо діалог із різними країнами. Важливо отримати офіційні відповіді, щоб були усі карти на столі, коли ми переходитимемо до наступних кроків.

Прямо зараз я не думаю, що будь-які інші рішення неможливі. Звісно, було б краще, якби вони не приїхали. Мені важко побачити, що спонукало б їх до цього, але це питання має бути поставлене", – розповів Ларссон.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосила про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки.

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Чемпіонат світу-2027 відбудеться з 14 по 30 травня в Німеччині.

Згодом стало відомо, що збірна Росії U-20 буде включена до молодіжного чемпіонату світу 2027 року замість Норвегії, яка внаслідок цього опуститься до нижчого дивізіону IА.

Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити місце на майбутньому чемпіонаті світу через повернення росіян. Утім, колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола запевнив, що ніхто не наважиться виключити Україну зі змагань.