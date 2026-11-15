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Росія поскаржиться до МОК через недопуск молодіжної збірної на ЧС-2027

Олексій Мурзак — 15 листопада 2026, 22:11
Росія поскаржиться до МОК через недопуск молодіжної збірної на ЧС-2027

У Федерації хокею Росії назвали рішення IIHF не допустити молодіжну збірну до ЧС-2027 незаконним і заявили, що оскаржуватимуть його разом з Олімпійським комітетом Росії.

Відповідну заяву оприлюднила федерація хокею Росії.

У ній російська сторона стверджує, що посилання IIHF на форс-мажор є безпідставними, а турнір слід було завчасно перенести до країни, яка готова прийняти всі допущені команди.

"Єдиним правомірним рішенням було б перенести турнір із Канади до країни, готової забезпечити участь усіх допущених збірних, зокрема російської", – йдеться в заяві.

Там також повідомили, що раніше вимагали відреагувати на позицію Національного олімпійського комітету Канади та Федерації хокею Канади.

Як відомо, IIHF 15 листопада підтвердила, що збірна Росії U-20 не зможе взяти участь у турнірі через позицію та обмеження, про які повідомив уряд Канади.

Федерація розглянула альтернативні варіанти, але вирішила залишити Канаду господарем змагань. Чемпіонат має відбутися з 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027-го в Едмонтоні та Ред-Дірі

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