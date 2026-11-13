IIHF розслідує участь команд з ТОТ у турнірах під егідою ФХР

IIHF розпочала розслідування участі команд з тимчасово окупованих територій України у турнірах під егідою Федерації хокею Росії.

Про це повідомив журналіст Горд Міллер.

"Міжнародна федерація хокею офіційно розпочав розслідування доказів, представлених Федерцією хокею України, які свідчать, що команди з частини України, яку Росія зараз контролює, були включені до російської хокейної системи. Якщо це буде доведено, це може призвести до того, що Росія знову буде відсторонена", – написав інсайдер.

Нагадаємо, росіяни допустили до "Міжрегіональних змаганнях південного та північно-кавказського федерального округів" команду з окупованого Луганська.

Зауважимо, що змагання проводяться під егідою Федерації хокею Росії, яка раніше через CAS домоглась повернення збірної РФ до змагань.

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Це була не перша спроба росіян інтегрувати ТОТ у власну спортивну систему – раніше CAS зобов'язав російську шахову федерацію вийти з українських територій, але це рішення було проігнороване.

Згодом ФІДЕ тимчасово відсторонила ФШР через невиконання ухвали Спортивного арбітражного суду.