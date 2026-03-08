Жіноча збірна України перемогла Литву у відборі на Євро-2026

Жіноча збірна України з гандболу здобула другу перемогу у відборі на Євро-2026, обігравши у 4 турі команду Литви.

Зустріч завершилась з рахунком 26:25 на користь "синьо-жовтих".

У першому таймі підопічні Богдана Панченка створили комфортну для себе перевагу, пішовши на перерву з перевагою у +6. Другу половину національна команда програла, проте змогла зберегти перевагу в рахунку.

Кваліфікація на жіноче Євро-2026 з гандболу

4 тур, 8 березня

Литва – Україна 25:26 (10:16)

Нагадаємо, у третьому турі відбору збірна України обіграла Литву з рахунком 30:29. При цьому у двох попередніх поєдинках українки поступилися Швеції (25:33) та Сербії (23:34).

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Наступний матч Україна зіграє 7 квітня проти Швеції. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.

До фінальної частини Євро вийдуть команди, що посядуть 1 та 2 місця у своїх групах, а також ще чотири команди, які посядуть треті місця і матимуть найкращі показники у рейтингу третіх місць. В рейтингу третіх місць враховують очки, що були здобуті в іграх проти команд, що посіли у групі 1-2 місця.