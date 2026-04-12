Тренер збірної України – про матч із Сербією у відборі на Євро-2026: Головне для нас увійти в гру

Виконувач обов'язків головного тренера жіночої збірної України з гандболу Богдан Панченко розповів про тактичні аспекти гри національної команди Сербії, з якою "синьо-жовті" зіграють у відборі на чемпіонат Європи-2026.

Його слова передає пресслужба Федерації гандболу України.

"Суперник має збалансований склад із досвідчених і молодих гравчинь, хорошу задню лінію та надійних воротарів. Особливої уваги також заслуговує права крайня збірної Сербії Катаріна Крпеж-Шлезак, яка веде команду за собою, має чудовий відсоток реалізації і є невід'ємною частиною сьогоднішньої збірної Сербії. Помітно, що команда звикає до нових тактичних схем нового тренера. Основний акцент нашої підготовки зроблено на грі в захисті та швидкому переході до нападу, зменшенні кількості технічних помилок і поліпшенні показників реалізації. Моделюємо гру суперника, вивчаємо тактичні ходи, а також слабкі сторони сербської команди".

За словами Панченка, головна ціль нашої збірної – увійти в гру та нав'язувати боротьбу суперницям.

"Головне в цьому матчі – увійти в гру, нав'язати боротьбу і, незважаючи ні на що, йти до поставленої мети. Ми розуміємо, що граємо на домашньому майданчику суперника і що таке балканський гандбол, тож психологічний аспект зустрічі також дуже важливий. Не хотілося б залежати від результатів інших матчів, де вирішується доля кращих третіх місць, тож постараємося показати гідний якісний гандбол і порадувати в цьому матчі наших уболівальників".

Нагадаємо, жіноча збірна України з гандболу 12 квітня зіграє заключний матч відбірного турніру до чемпіонату Європи проти команди Сербії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. Трансляцію матчу проводить телеканал Суспільне Спорт.

Зауважимо, матч проти Сербії матиме вирішальне значення для України у боротьбі за путівку на Євро-2026. Наразі "синьо-жовті" гарантували собі третє місце в групі. Українки можуть вийти на чемпіонат Європи, якщо опиняться серед чотирьох найкращих збірних, що посядуть треті місця.