Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Збірна України дізналася суперників по групі на ЧЄ-2026

Олексій Мурзак — 16 квітня 2026, 20:26
ФГУ

У четвер, 16 квітня, відбулося жеребкування попереднього раунду жіночого чемпіонату Європи з гандболу 2026 року.

Збірна України потрапила до групи E, де зіграє з Францією, Польщею та Фарерськими островами.

Євро пройде з 3-го по 20 грудня 2026. Матчі Групи Е пройдуть в польському Катовіце. Дві найкращі команди вийдуть з групи.

Результати жеребкування жіночого Євро-2026 з гандболу

Попередній етап

  • Група A: Угорщина, Чорногорія, Словенія, Ісландія
  • Група B: Норвегія, Румунія, Швейцарія, Північна Македонія
  • Група C: Данія, Іспанія, Туреччина, Греція
  • Група D: Нідерланди, Чехія, Австрія, Хорватія
  • Група E: Франція, Польща, Фарерські острови, Україна
  • Група F: Швеція, Німеччина, Словаччина, Сербія

Збірна України в 13-й раз у своїй історії виступить на чемпіонаті Європи. Найкращий результат команди – срібні медалі Євро-2000.

Жіноча збірна України з гандболу

Збірна України попри поразку від Сербії вийшла на ЧЄ-2026
Тренер збірної України – про матч із Сербією у відборі на Євро-2026: Головне для нас увійти в гру
Сербія – Україна: де дивитися вирішальний матч відбору на жіночий Євро-2026
Українки зазнали третьої поразки у відборі до Євро-2026
Збірна України оголосила заявку на заключні матчі відбору Євро-2026 проти Швеції та Сербії

Останні новини