Збірна України дізналася суперників по групі на ЧЄ-2026
У четвер, 16 квітня, відбулося жеребкування попереднього раунду жіночого чемпіонату Європи з гандболу 2026 року.
Збірна України потрапила до групи E, де зіграє з Францією, Польщею та Фарерськими островами.
Євро пройде з 3-го по 20 грудня 2026. Матчі Групи Е пройдуть в польському Катовіце. Дві найкращі команди вийдуть з групи.
Результати жеребкування жіночого Євро-2026 з гандболу
Попередній етап
- Група A: Угорщина, Чорногорія, Словенія, Ісландія
- Група B: Норвегія, Румунія, Швейцарія, Північна Македонія
- Група C: Данія, Іспанія, Туреччина, Греція
- Група D: Нідерланди, Чехія, Австрія, Хорватія
- Група E: Франція, Польща, Фарерські острови, Україна
- Група F: Швеція, Німеччина, Словаччина, Сербія
Збірна України в 13-й раз у своїй історії виступить на чемпіонаті Європи. Найкращий результат команди – срібні медалі Євро-2000.