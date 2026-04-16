Збірна України дізналася суперників по групі на ЧЄ-2026

У четвер, 16 квітня, відбулося жеребкування попереднього раунду жіночого чемпіонату Європи з гандболу 2026 року.

Збірна України потрапила до групи E, де зіграє з Францією, Польщею та Фарерськими островами.

Євро пройде з 3-го по 20 грудня 2026. Матчі Групи Е пройдуть в польському Катовіце. Дві найкращі команди вийдуть з групи.

Результати жеребкування жіночого Євро-2026 з гандболу

Попередній етап

Група A: Угорщина, Чорногорія, Словенія, Ісландія

Група B: Норвегія, Румунія, Швейцарія, Північна Македонія

Група C: Данія, Іспанія, Туреччина, Греція

Група D: Нідерланди, Чехія, Австрія, Хорватія

Група E: Франція, Польща, Фарерські острови, Україна

Група F: Швеція, Німеччина, Словаччина, Сербія

Збірна України в 13-й раз у своїй історії виступить на чемпіонаті Європи. Найкращий результат команди – срібні медалі Євро-2000.