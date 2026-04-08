Українки зазнали третьої поразки у відборі до Євро-2026

Жіноча збірна України з гандболу зазнала поразки 23:34 від Швеції у матчі 5 туру відбору до чемпіонату Європи 2026 року.

ЧЄ-2026 (жінки), відбір

5 тур, 8 квітня

Україна – Швеція – 23:34 (9:16, 14:18)

Для збірної України це третя поразка у 5 матчах відбору. Команда наразі посідає 3 місце у турнірній таблиці відбіркової групи №5. Швеція лідирує з максимальним показником – 5 перемог із 5 можливих.

4 очки, окрім України також на рахунку Сербії, у якої матч проти аутсайдера, Литви у запасі. Цей поєдинок відбудеться у четвер, 9 квітня, початок – о 19:40 за Києвом.

Завершуватиметься для збірної України відбір очним матчем проти Сербії, який відбудеться у неділю, 12 квітня. Першу гру проти сербок українки програли 23:34.

Прямі путівки на Євро-2026 отримують перші дві команди груп, а також 4 із 6 кращих третіх команд.